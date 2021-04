The Falcon and the Winter Soldier está cada vez más intenso. La serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus está llegando a su final, y el cuarto episodio adelantó la vorágine que será la transformación de John Walker, el nuevo Capitán América, y la huida de Zemo, el villano de Civil War que esta vez ha colaborado con Bucky Barnes y Sam Wilson.

Mucho se ha habla sobre qué sucedió con el Capitán América original, es decir, con el actor Chris Evans. Avengers: Endgame cerró su historia con él en el pasado, por lo que actualmente el personaje de Evans es un anciano en el retiro. Sin embargo, ¿será que aún así tenga posibilidades de aparecer en The Falcon and the Winter Soldier?

En una entrevista para BBC Radio 1, el actor Russell Wyatt, quien hace de John Walker en Marvel, reveló algo interesante sobre un encuentro con el Chris Evans.

“¿Alguna vez he conocido a Chris Evans? Creo que sí. No creo que le haya ‘estrechado la mano’, pero creo que he caminado junto a él en algún lugar e hice contacto visual. Eso cuenta como un acosador, eso no cuenta como conocer a nadie. Pero, supongo que lo haría. Solo tienes que esperar hasta el final de la serie y luego todos dirán, ‘Oh, wow’”, señaló el actor.

Los comentarios de Russell son muy vagos para asegurar la reaparición de Steve Rogers en la serie de Marvel; sin embargo, la comunidad viene teorizando sobre cómo el Capi original podría hacer aparición. Los cómics de Marvel han mostrado a un Rogers anciano operando como funcionario de SHIELD, por lo que aún hay posibilidades de que algo así suceda.

El próximo episodio de The Falcon and the Winter Soldier se publicará en Disney Plus el viernes 16 de abril.

MARVEL | Sharon Carter como Power Broker

La más obvia es que ella apareció en el episodio tres llamado “The Power Broker”, sin embargo, este personaje nunca apareció. Zemo lo identifica como “EL” Power Broker, es decir, un hombre, pero en realidad se trataría de la misma Sharon. Lo del “EL Power Broker” sería solo un recurso para despistar a los televidentes.

¿No es sospechoso que Sharon tenga tan buenos contactos para ser una ex espía estadounidense? Incluso, ella misma reveló que tiene más recursos del lujoso estilo de vida que dejó a Sam, Bucky y Zemo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.