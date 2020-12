En Avengers: Endgame, Marvel Studios optó por dar un salto temporal de cinco años tras los sucesos de Infinity War. Thanos eliminó a la mitad de seres vivos del universo y durante cinco años los Vengadores y el resto de sobrevivientes han tenido que acostumbrarse a esta nueva vida.

La fase 3 finalizó allí y los fans ya están a la espera de las producciones que integrarán la fase 4. La primera cinta de esta tanda será Black Widow, la cual se ha programado para inicios del 2021.

A esta película le seguirán dos series: WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier. Por otro lado, ya se prepara la preproducción de otras series y películas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Secret Invasion.

Como es de esperarse, ya se comienzan a filtrar los detalles del repartos de las películas. Lamentablemente, se informó que la actriz Emma Fuhrmann, quien interpretó a Cassie Lang en mayor, será reemplazada por Kathryn Newton.

A través de Twitter, la actriz rompió su silencio frente a los cientos de mensajes de los fans de Marvel.

“Solo quería venir aquí y decir que veo todos vuestros amables mensajes. Gracias a todos por vuestro apoyo. Significa un mundo para mí. Estuve tan triste como todos vosotros al escuchar la noticia el jueves. Solo puedo esperar que esto signifique que hay algo más para mí en el futuro del UCM. Siempre estaré agradecida por haber sido parte del UCM y de la mayor película de todos los tiempos. Ser actriz aún es mi pasión número 1 y estoy deseando ver qué me depara el futuro”, escribió en las redes sociales.