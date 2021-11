La llegada de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos a la plataforma Disney Plus ha hecho que la Casa de las Ideas actualice la línea de tiempo oficial del Universo Cinematográfico de Marvel. Te contamos en qué momento transcurre la trama para que puedas entender el desarrollo de los futuros hechos de la Fase 4.

Con la excepción de Black Widow, la mayor parte de la Fase 4 hasta ahora ha tenido lugar aproximadamente al mismo tiempo, después de los eventos de Avengers: Endgame. Shang-Chi es la entrega más reciente a la lista de la línea temporal del UCM, siguiendo a personajes como Loki, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

Podemos suponer que Shang-Chi tiene lugar después del final de todos los títulos antes mencionados, o que todos están configurados exactamente al mismo tiempo, por lo que solo podemos guiarnos por la fecha de lanzamiento.

MARVEL | Películas del UCM en orden cronológico

Captain America: The First Avenger

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 2

Thor

Marvel’s The Avengers

Thor: The Dark World

Iron Man 3

Captain America: The Winter Soldier

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Black Panther

Black Widow

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki

Marvel’s What If...?

WandaVision

The Falcon and the Winter Soldier

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

La ausencia de The Incredible Hulk y Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home se debe a que estas películas fueron rodadas por productoras ajenas a Disney y Marvel. Eternals aún no tiene un ubicación oficial en el UCM.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.