El final de Spider-Man: No Way Home ha dejado con varias dudas a la comunidad. El hechizo de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para que todos olviden a Peter Parker (algo que no tiene sentido, porque originalmente el deseo era que se olviden de su identidad como Spider-Man) ha hecho que miles se pregunten por la evidencia física de la existencia del personaje de Marvel. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las fotos en las que salía Parker con sus amigos? ¿También desaparecen por el hechizo?

Los guionistas de Spider-Man: No Way Home, Chris McKenna y Erik Sommers, participaron del IGN Fan Fest y fueron consultados sobre este agujero de guión. McKenna reveló que el tema de la evidencia física surgió en la redacción del guión y se habló bastante, aunque no pueden decir mucho en este momento.

El equipo detrás de No Way Home sintió que esos detalles habrían sido demasiado para la película. Sin embargo, McKenna dijo que “tienen pensamientos y respuestas”. Sommers, por su parte, dijo que la gente puede adoptar un enfoque de Regreso al futuro para la película por ahora.

Además, los dos escritores abordaron si el hechizo del Doctor Strange para borrar a Peter habría tenido algún efecto en las versiones de Spider-Man interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. No dieron una respuesta concluyente, aunque dijeron que hablaron al respecto. “De hecho, teníamos ideas sobre formas de mostrar los efectos, si los hubiera”, dijo McKenna.

Datos y errores de Spider-Man: No Way Home

Sommers agregó: “Quizás queríamos lanzar una etiqueta en la que pudieras ver algo, ‘Oh, ¿qué pasaría si este tipo regresa y esto ha cambiado? ¿No sería divertido?’ Pero, de nuevo, no queríamos distraernos de la emoción de lo que estaba pasando con nuestro Peter Parker”.

A pesar de las dudas y los agujeros de guion, No Way Home ha demostrado ser un éxito comercial y de crítica para Marvel Studios. La cinta ha recaudado US$1.8 mil millones en la taquilla mundial y tiene un 93% de “frescura” en el portal de crítica cinematográfica Rotten Tomatoes.

