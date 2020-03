Marvel: Andy Serkis hará que ‘Venom 2’ sea la película más oscura de la franquicia.

'Venom 2′ es una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel. Andy Serkis se encuentra rodando la nueva producción donde Tom Hardy volverá a ser el protagonista del tan ansiado título.

A pesar de que la primera película tuvo malas críticas desde que empezó a grabarse, esta misma llegó a conseguir más de 856 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Es por ello que la directiva de Sony decidió empezar a producir la secuela.

Esta secuela tuvo un cambio de director pero no de protagonista. Como bien sabemos, Tom Hardy seguirá como protagonista y ahora con Andy Serkis bajo la dirección. Recordemos que Sony aprobó una secuela de Zombieland, es por ello que Ruben Fleischer terminó saliendo para darle su puesto a Serkis.

Sin embargo, para muchos fanáticos la decisión de cambio de director causó mucha sorpresa, puesto que Serkis ha desarrollado proyectos como ‘El Libro de la Selva’ para el popular servicio de streaming ‘Netflix’.

Serkis, como la mayoría de directores, cuenta con su propio estilo. Según ‘We Got This Covered’, el director le dará mucha oscuridad a la cinta en comparación a la primera película de Venom.

La decisión de darle más oscuridad a la cinta fue por el hecho que muchos fanáticos se quejaron de la primera película que no contaba mucho con esta característica. Debido a esto, el director buscará hacer más violento al personaje aprovechando que contará con la clasificación 'R', donde se podrá ver más acción, y por ende, sangre.