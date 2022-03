La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con varias series y películas en la plataforma Disney Plus. A su vez, la productora trabaja en el rodaje de nuevas cintas como “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Este proyecto explicará algunos temas que quedaron abiertos en “Avengers: Endgame”, sobre todo acerca del funcionamiento del reino cuántico. Recordemos que este microverso fue utilizado por los Vengadores para viajar en el tiempo.

La cinta ya se encuentra en rodaje, pero hay un inconveniente. Los actores comienzan a filtrar algunos detalles de la trama, mientras que otros revelan que no han sido contactados para esta cinta.

David Dastmalchian, actor que interpretó a Kurt en la primera cinta de Ant-Man, comentó en una entrevista con el medio ScreenRant que no trabajará en “Quantumanía”. Esto es lo que respondió sobre si será parte de Ant-Man 3:

“No lo parece… Pero está bien. Sé que están haciendo algo increíble. No puedo esperar a ver qué hace Peyton a continuación. Es uno de mis directores favoritos... Ha estado muy ocupado. He tratado de mantenerme en contacto, pero ahora mismo está haciendo una película increíble”.

