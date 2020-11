Marvel Studios cuenta con varias series y películas en proceso de producción y rodaje. Estas integrarán la fase 4 de la historia de los Vengadores luego del cierre de Avengers: Endgame, en donde los héroes derrotaron a Thanos.

Durante estos últimos días, hemos visto que varios usuarios y los mismos actores han compartido imágenes del rodaje de Spider-Man 3 y The Falcon and the Winter Soldier. Estas dos producciones serán de las primeras en llegar luego de Black Widow.

Como es de esperarse, los mismos actores del UCM han filtrado algunos detalles acerca de sus propias películas. Recientemente, el actor Bobby Cannavale, actor que interpreta a Paxton en la saga de Ant-Man, comentó cuándo se estrenaría Ant-Man 3.

“Creo que Ant-Man 3 se lanzará el próximo año, y espero estar en él”, comentó el actor en una entrevista para el medio Fandom. “Será mejor que esté en él. Tengo que coger el teléfono y llamar a Paul [Rudd] ahora mismo”, añadió.

Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer también regresarían en la tercera película de Ant-Man; no obstante, Marvel no ha confirmado que tengan planes para el estreno de esta cinta.

Nuevas fechas de estreno de la fase 4 de Marvel Studios

Black Widow - 7 de mayo del 2021

Eternals - 5 de noviembre del 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 9 de julio del 2021

Tercera película de Spider-Man - Fecha tentativa para diciembre del 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 2021

WandaVision - Se filtró en el tráiler que llegaría en octubre del 2020.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Sin fecha

Thor: Love and Thunder - Sin fecha

Capitana Marvel 2 - Sin Fecha

Black Panther 2 - Sin fecha, posiblemente cancelado

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - Sin fecha