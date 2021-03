Cambios en el elenco del UCM. El director Peyton Reed, responsable de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, no reunirá a toda la pandilla de Scott (Paul Rudd). El actor T.I., quien hace de Dave, no aparece en el reparto de la próxima película de Marvel.

El portal The Hollywood Reporter informó que la decisión de Reed para no contar con T.I. en la cinta de Marvel se debería a las acusaciones de abuso sexual contra el actor. Tan solo ayer se presentó una demanda en nombre de 11 presuntas víctimas, por lo que Marvel Studios habría preferido no contratar a T.I.

El rodaje de la película de Marvel está programado para este verano, por lo que -en teoría- todavía hay tiempo para agregar a TI al elenco. Habrá que esperar al desenlace de la demanda para saber si el actor volverá al UCM.

T.I. forma parte de Ant-Man desde su primera película, que fue estrenada en 2015. Su personaje es uno de los pandilleros que trabajaba con Scott en el robo de objetos de valor.

