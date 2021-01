El Universo Cinematográfico de Marvel anunció a finales del 2020 todo el calendario de estrenos de la fase. Esto contempla los cambios por el coronavirus y nuevas series y películas que no habían definidos sus fechas de estreno.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Ant-Man volverá a la pantalla grande con una nueva cinta en donde explorarán a profundidad las posibilidades con el Reino Cuántico. Recordemos que con esta mini universo se solucionó el tema del primer chasquidos de Thanos, cuando eliminó a la mitad de vida del universo.

Las teorías apuntan a que el Reino Cuántico introducirá los multiversos. Allí se podrían explorar más historias como la inclusión de los 4 Fantásticos u otros Spider-Man. Todo es posible con el microverso.

Como es de esperarse, la comunidad está a la espera de que se comparta el reparto. Lamentablemente, hay un actor que todavía no ha sido contactado para el rodaje. Mitchell Carson fue uno de los antagonistas de las pasadas cintas de Ant-Man pero el actor Martin Donovan habló al respecto de su posible retorno.

“Soy consciente, pero tal vez no en la medida en que lo acabas de describir. No lo sigo de cerca, así que no lo sé”, fue lo comentó el actor al medio Comicbook sobre las teorías de la comunidad.

“No sabía que él todavía era un tema importante y no sé cuáles son los planes para él, para ser honesto contigo. No sé a dónde van con eso. Pero sí, quiero decir, Estoy aquí. Ellos saben dónde encontrarme. Estoy seguro de que las teorías son bastante descabelladas”, añadió.