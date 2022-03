Los Vengadores encontraron una manera de viajar en el tiempo, lo cual ha abierto la ‘caja de Pandora’ en el UCM. No solo esto significó la derrota de Thanos, sino que también dio pie a la introducción de nuevos personajes de la TVA (la autoridad del tiempo). A su vez, se explorará más acerca del mundo cuántico en la cinta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

El 28 de julio de 2023, Marvel Studios estrenará esta película en cines. Se trata de una producción que cuenta sucesos posteriores a “Avengers: Endgame”, en donde Scott Lang y Hope Van Dyne se ven involucrados en una nueva aventura por el reino cuántico.

Poco se conoce acerca de la trama, pero el actor Samuel L. Jackson ha filtrado algunos detalles del rodaje. En el podcast de Josh Horowitz, Happy Sad Confused, el actor comentó acerca de sus últimos trabajos con Marvel.

“Solía llevar un tiempo hacer una película. Todavía funciona, pero la gente hace dos o tres al mismo tiempo. En el universo Marvel, es una locura. Cuando estaba en Londres hace un momento, estaba sucediendo Ant-Man y Capitana Marvel 2 y nos estábamos preparando para hacer Secret Invasion. Eran como tres películas de Marvel en un lote. Así que estaba un poco corriendo de un lugar a otro”, detalló.

La pregunta que muchos fans se hacen ahora es si Nick Fury estará presente en estas tres producciones. Normalmente, Marvel Studios lleva el rodaje de varias series o películas a un mismo lugar para grabar varias escenas con los actores.

