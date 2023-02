El 17 de febrero llegará a los cines “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, la película que dará el pistoletazo inicial de la fase 5 de los Vengadores. Scott Lang, Cassie Lang, Hope Van Dyne, Hank Pym, Janet Van Dyne se verán involucrados en un conflicto en el microverso contra Kang el Conquistador y alterarán el funcionamiento del tiempo.

En los diferentes avances que se han estrenado en las plataformas digitales, vemos que Scott es tentado por lo que Kang le puede regalar: tiempo. Lo que él más desea es volver a pasar tiempo con su hija.

Recordemos que estuvo en prisión durante los primeros años de Cassie Lang y tras el chasquido de Thanos, quedó atrapado durante otros 5 años en el reino cuántico. Por este motivo, desea volver a vivir el tiempo de la niñez de su hija.

No obstante, tendrá que canjear este tiempo por la libertad de Kang, quien lo envía en una difícil misión en donde tendrá que trabajar con otras variantes de sí mismo. La premisa de la cinta no suena nada mal, pero parece que no ha convencido a los críticos.

Puntajes de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

La cinta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” ya aparece en el portal Rotten Tomatoes, en donde la crítica especializada y los espectadores dejan sus comentarios y le dan un puntaje.

Por el momento, solo algunos periodistas y críticos han accedido a dejar su comentario y calificación, y no es nada satisfactoria. Al momento de redactada esta nota, la película se ha llevado un 61% en 75 reviews.

“El humor es inconsistente, las imágenes, aunque extrañas y parcialmente atractivas, son feas, y si no fuera por el encanto amistoso de Paul Rudd y el doble golpe de Johnathan Majors como Kang the Conqueror, el UCM necesitaría desesperadamente algo de oxígeno”, escribe Nate Adams de The Only Critic.

“Quantumania comienza la Fase V con una bolsa mixta, luciendo un villano tour-de-force en Kang, que es asfixiado por un desastre de VFX, una trama lenta y demasiados personajes dolorosamente extraños”, añade Lee McCoy de DrumDums.

“Los espectadores lo suficientemente mayores como para comprender incluso las narrativas rudimentarias merecen algo mejor que un puñado de risas dispersas y una gran cantidad de desagradable visual”, escribe tajantemente Siddhant Adlakha del medio Truthdig.

Tráiler de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

