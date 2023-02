El Universo Cinematográfico de Marvel siempre termina conectando sus historias por muchas que sean. La fase 4, por ejemplo, sirvió de transición para ver a nuevos superhéroes, los cuales aparecerán en un futuro dentro de la saga del multiverso. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” también tendría algunas referencias a otras cintas.

Por ejemplo, cuando Cassie vuelve a su tamaño normal comenta que tiene antojo por cítricos, elemento que se comentó en la película “Captain America: Civil War”, tras ver a Scott Lang volver a su tamaño en la escena del aereopuerto.

La conexión entre Quantumania y “Los 4 Fantásticos”

Advertimos que las siguientes líneas contienen spoilers de la última película de Marvel en cines. Recomendamos verla antes de leer la nota. Aquí te explicaremos cuál es la conexión entre Quantumania y Reed Richards, el líder de Los 4 Fantásticos.

En la escena post-créditos de la película, podemos ver que varios Kang explican que el motivo por el cual apresaron al Conquistador en el Reino Cuántico era porque buscaba destruir las líneas de tiempo que eventualmente iban a colisionar.

Ahora con él muerto todo es incertidumbre, así que todos los Kang deben tomar una importante decisión. Allí es cuando vemos el coliseo lleno de todas las variantes del personaje, quienes llegan de la misma manera en la que apareció Reed Richards en la película “Doctor Strange in the Multiverse of the Madness”.

Variantes de Kang aparecen en el coliseo. Foto: Marvel

Reed Richards se suma al UCM en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Foto: Marvel

No se trataría de una elemento antojadizo que quisieron poner los encargados de efectos especiales. En los cómics, se explica que uno de los antepasados de Richards es una de las variantes de Kang. Realmente, toda la familia del líder de Los 4 Fantásticos tiene habilidades especiales. Su hijo Franklin Richards es considerado uno de los mutantes más fuertes.

La pregunta cae de madura, ¿veremos la conexión de Kang con la nueva película de la fase 6 “Los 4 Fantásticos”? Habrá que esperar al estreno de las siguientes cintas para conocer los verdaderos planes de Marvel.

