El Universo Cinematográfico de Marvel ha cerrado oficialmente la historia de Thanos con “Avengers: Endgame”. Con esta cinta también finalizó la participación de algunos Vengadores también, como Iron Man, Capitán América y Black Widow.

Por este motivo, durante la fase 4, la productora introdujo a jóvenes actores que eventualmente tomarán un importante papel en la reestructuración de los Vengadores. Por ejemplo, Ms. Marvel y Kate Bishop contaron con sus respectivas series.

Quien reemplazará a Thanos es Kang el Conquistador. No solo aparecerá en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, sino que se ha contemplado que sea aquel villano que le dé forma a todo el resto de la saga del multiverso (fase 5 y fase 6).

El director de las dos pasadas cintas de Ant-Man y de la actual “Quantumania”, Peyton Reed, habló acerca de la importancia del papel de Jonathan Majors en una reciente entrevista para el medio THR.

“Esta película es la más grande de las tres. Decidimos que si teníamos la oportunidad de hacer una tercera ronda, queríamos volvernos locos. Queríamos vencer un poco a Scott Lang. Todavía es cómico, pero también da un giro muy serio. Nos encanta la idea de poner a los Vengadores más pequeños, y a los Vengadores que tal vez los fanáticos piensen que son los Vengadores menos poderosos, y [ponerlos] contra el villano más poderoso del multiverso”, comentó.

“Sabíamos desde el principio que queríamos poner a Ant-Man and the Wasp contra el gran villano. Me encantaba que Kang creciera como lector de cómics. Y miramos a muchos Kang, pero elegí a Jonathan porque lo tenía todo. Es físicamente imponente. Es uno de los actores más emocionantes que he conocido y con el que he trabajado. Es simplemente una fuerza de la naturaleza”, añadió.

Tráiler de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

