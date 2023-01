Marvel Studios tiene entre manos otro ambicioso proyecto para dar inicio a la fase 5. Tras “Avengers: Endgame” y “Spider-Man: No Way Home”, ahora la productora explicará cómo es que funciona el mundo cuántico y la implicación que tiene haber abierto esta ‘caja de Pandora’ en la cinta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Al igual que la fase 3, con Thanos, la fase 5 contará con su propio villano. Tan solo los diferentes avances ya nos deja en claro que el siguiente gran antagonista del UCM será Kang el Conquistador.

Este poderoso personaje ya apareció en la serie “Loki”, en donde detalló que él es el rey del tiempo, ya que sus variantes están destinadas a descubrir cómo viajar entre líneas temporales y así buscarse los unos a los otros.

La versión que veremos en esta cinta es la más despiadada. Utilizará a Scott Lang para poder conseguir salir de su prisión (el mundo cuántico) y tomar control de la Tierra con su ejército.

Nuevo tráiler de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

Marvel Studios ha estrenado un nuevo tráiler de la cinta llamado “Nueva dinastía”. Se trata de un diálogo entre Lang y Kang sobre la negociación para salir de la difícil situación en la que se encuentran.

“Eres un hombre interesante, Scott Lang”, comienza a hablar Kang. “Eres un Vengador... tienes una hija... pero has perdido mucho tiempo, como yo”, añade el villano en el nuevo teaser.

“Soy el hombre que te puede dar más tiempo”, comenta con determinación Kang. Seguidamente, vemos que Lang desea recuperar el tiempo perdido durante “Endgame” y su estadía en prisión.

