No cabe duda que el Universo Cinematográfico de Marvel se ha apoyado de otras producciones, eventos deportivos, programas cómicos y de entrevistas para darle mayor alcance a sus diferentes películas y series. Durante el Super Bowl 2022, se estrenó el tráiler extendido de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, título que se convirtió en un éxito en taquilla.

Ahora, Disney, la casa de las ideas, vuelva a protagonizar el medio tiempo del evento deportivo para promocionar “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Esta es la primera película de la fase 5 y presentará al villano que le dará forma al futuro del UCM: Kang el Conquistador.

Tráilers que se estrenarán en el Super Bowl 2023

El medio Deadline reportó que Disney prepara avances de cuatro importantes películas: “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, “Guardians of the Galaxy Vol.3″, “The Little Mermaid” y “Elemental”, la cinta animada.

El mismo reporte indica que Warner Bros. aprovecharía la atención que ha ganado James Gunn, el nuevo líder de los proyectos cinematográficos de DC, para estrenar un nuevo tráiler de “The Flash” durante el Super Bowl 2023.

Universal, por otro lado, tiene entre manos uno de los proyectos más ambiciosos del año: “Fast X”, la duodécima película de la franquicia “Fast and Furious” o “Rápidos y furiosos”.

Otras películas también están en la lista de rumores. El 7 de abril, se estrenará “Super Mario Bros Movie”; “Indiana Jones and the Dial of Destiny” llegará a los cines el 30 de junio; y “The Marvels”, la película con Carol Danvers e Iman Vellani, se estrenará también el 30 de junio.

