Kang es el personaje que le dará forma a la fase 5 y 6 del UCM. El personaje debutó en la serie “Loki” como “Aquel que permanece”, ya que se trataba de una variante de Kang que tomó control sobre la línea de tiempo y estuvo reinando en el “Fin del tiempo” durante miles de millones de años. Volverá el personaje en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Por supuesto, se trata de una variante del personaje que se encuentra en enclaustrado en el reino cuántico. No se sabe exactamente cómo llegó allí, pero cuenta con toda una ciudadela y un poderoso ejército.

Scott Lang es la clave para que pueda salir de allí. No obstante, no se sabe cómo saldrá de allí o por qué Kang le ofrece tiempo como moneda de cambio para cumplir su misión.

¿En qué se inspiró Jonathan Majors para interpretar a Kang?

En un inicio el actor comentó en una pasada entrevista que Iron Man era un modelo a seguir, ya que el personaje le dio forma a las primeras tres fases del UCM. Pero hay otro actor que también ha servido de inspiración.

“En Loki, estoy lidiando con Tom, ¿sabes? Fue genial, [yo como] He Who Remains y Tom [como Loki]”, detalló para el medio Film. “Tengo que verlo todo el tiempo. Esta oportunidad se me ocurrió en el confinamiento, así que estudié a Tom Hiddleston durante horas al día. Luego, cuando se hizo eso, dije: “Está bien, Paul Rudd, estás despierto”, ya sabes, y lo estudié, lo estudié. Estudié a todos sus compañeros y compatriotas héroes”, añadió.

“La preparación realmente se reduce a quién es mi director y quién es mi héroe. Porque como antagonistas, estamos siguiendo a nuestros héroes. Sabes, en este caso, tengo algunos que ver y descomponer, que es la parte divertida. Los miro y me doy cuenta, vale, no puedes antagonizar a alguien si no sabes quién es, si no sabes qué es lo contrario de ellos, si no sabes cuáles son sus esperanzas y sueños. Mi objetivo es hacer eso: antagonizar para obtener lo que necesito para cumplir mi vida, mi sueño”, finalizó en su intervención.

