El 17 de febrero, se estrenará en los cines de todo el mundo la cinta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, la primera producción de la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Ante la espera, Marvel comparte en las redes sociales material de la película y los actores aprovechan los medios para la promoción.

En una reciente entrevista para el medio GQ, el actor Paul Rudd hablóa acerca de lo que le comentó Stan Lee sobre el superhéroe. Recordemos que el magnate de los cómics falleció el 12 de noviembre de 2018, cuatro meses después del estreno de la segunda cinta de la franquicia de Ant-Man.

Lee creía que Ant-Man era un personaje que necesitaba de una adaptación cinematográfica, debido a que el impacto del superhéroe en los cómics no era igual que en la pantalla grande.

“Una de las experiencias más increíbles que he tenido trabajando en las películas de Marvel es conocer a Stan Lee”, explicó Paul Rudd. “Y una de las cosas que me dijo fue lo feliz que estaba de que estuvieran haciendo Ant-Man como una película. Sentía que en los cómics era muy difícil medir realmente la escala. Si estás dibujando a Ant-Man, realmente no puedes dibujar otras cosas a la escala adecuada. Así que el público finalmente iba a ver a Ant-Man de la forma en que él siempre imaginó a Ant-Man”, añadió.

“Las dos primeras eran más independientes, más pequeñas, separadas de todo lo demás, que en realidad no tenía el gran espectáculo de algunas de las otras grandes películas de Marvel y esta sí lo tiene”, añadió.

“En esta nueva versión, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, es una película tan grande. Me refiero solo a su alcance. La escala y cómo está iniciando esta nueva fase con la presentación de Kang”, finalizó el actor.

Tráiler de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

