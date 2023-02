Si has visto la serie “Loki”, ya debes saber lo peligroso que puede llegar a ser Kang. En un inicio, el personaje es introducido al UCM como “Aquel que permanece”, ya que se trata de una versión benévola que solo buscar darle orden a la línea del tiempo. Sin embargo, él mismo explica en la serie que hay otras variantes que buscan la destrucción, el caos y la dominación de todo el espacio-tiempo. Aquí es donde cobra importancia “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

En los diferentes avances, vimos que Kang el Conquistador, la variante más alocada, terrorífica y dictatorial de los Kang se encuentra atrapado en el reino cuántico. Necesita a Scott Lang para salir de allí, pero nunca se explica el motivo. Aquí revelaremos el misterio de la película.

Spoilers de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

Advertimos que las siguientes líneas contienen spoilers de “Ant-Man 3″. Recomendamos ver la cinta antes y leer esta nota para despejar dudas.

Vamos al grano. Scott Lang y compañía cayeron allí por un experimento fallido de Cassie Lang y es Janet van Dyne es quien advierte de los peligros que hay allí dentro. En los años que pasó en cautiverio en el reino cuántico se encontró con Kang y le intentó ayudar a salir de allí.

No obstante, notó que sus intenciones no eran buenas y ocultó el núcleo que le da poder a la máquina del tiempo de Kang con la tecnología de partículas de Pym. Por este motivo, el villano necesita de Lang, quien ya es un usuario de esta tecnología.

Esta versión de Kang busca la destrucción de aquellos multiversos que están destinados a colisionar eventualmente. Por este motivo, fue dejado allí en el reino cuántico, por donde no pasa el tiempo ni el espacio por parte de sus variantes (las cuales veremos en las escenas post-créditos).

