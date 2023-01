El Universo Cinematográfico de Marvel tiene una cuenta pendiente: explicar cómo funciona el microverso o mundo cuántico. En pasadas cintas de los Vengadores, solo se vio como si fuera un espacio vacío al cual solo algunos podían acceder. No obstante, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” explicará que allí hay civilizaciones y amenazas esperando.

En los diferentes avances de la cinta, Marvel ha dejado en claro que hay muchos habitantes allí y sobre todo haya villanos esperando su oportunidad para salir de allí y tomar control sobre la Tierra.

Uno de ellos es Kang el Conquistador, quien aparentemente necesita de Scott Lang para poder conseguir algún elemento que lo saque de allí. El personaje parece tener control sobre el tiempo, pero no es suficiente para escapar de esta “prisión”.

Nuevo tráiler de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

Justamente, el nuevo teaser de un minuto de la película explica que Kang ha formado su propio ejército y civilización allí en el microverso, pero admite que se encuentra en una jaula o prisión.

“Este lugar no sé lo que crees que es. Es una jaula. Pero podemos ayudarnos el uno al otro”, comenta el villano. Cabe resaltar que Lang está buscando recuperar el tiempo perdido con su hija.

Estuvo en prisión por muchos años y luego quedó atrapado en el mundo cuántico durante 5 años durante los sucesos de Infinity War. Como es de esperarse, utilizará esta situación como moneda de cambio para ayudar a Kang.

