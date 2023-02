El Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en una productora masiva dentro de Disney Plus. Una de las características de la fase 4 es que la mayoría de producciones se estrenaron en la aplicación de streaming y muchos espectadores quizás no saben qué está sucediendo con el multiverso.

Primero hay que aclarar que Marvel todavía no deja en claro cómo se ve afectado el tiempo y en qué se diferencian con los multiversos. Por este motivo, es importante saber qué sucedió antes de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” para entender la cinta.

WandaVision

Comencemos por “WandaVision”, fue la primera serie de la fase 4 y demostró que la energía que maneja Scarlet Witch puede manipular la realidad y modificarla a su antojo. Al final de la serie, ella se obsesiona con sus hijos, quienes realmente fueron robados a una Wanda de otra realidad o multiverso.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Esta otra película fue la que se dedicó a explicar que es posible moverse entre multiversos y hay una heroína llamada America Chavez capaz de crear portales. Doctor Strange le pide ayuda a Scarlet Witch para poder entender este fenómeno, pero luego se da cuenta de que ella es la causante de la ruptura de los multiversos.

Strange logra detenerla y se suma una nueva Vengadores, Chavez. Pero aún queda pendiente la destrucción de los multiversos, el cual ocurre cuando uno de ellos es altamente afectado por otro.

Loki

La serie “Loki” es quizás la producción que más sentido cobre cuando veamos el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Al final de esta serie, vemos que Kang, quien reina sobre las líneas de tiempo, decide morir, ya que lleva miles de millones de años allí.

Esta situación da inicio a la ruptura de la línea oficial del tiempo y desencadena las fases del multiverso o la guerra contra Kang el Conquistador, una poderosa variante del personaje de la serie “Loki”.

Lo que todavía no se comprende es por qué Kang estaría aprisionado en el mundo cuántico, quién lo puso allí, por qué no puede salir y por qué necesita de Scott Lang para cumplir su cometido.

Conoceremos las respuestas a todas estas interrogantes el 17 de febrero.

