Marvel: Anthony Mackie asegura que ‘The Falcon and the Winter Soldier’ no decepcionará a los fanáticos.

Aunque muchos crean lo contrario, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ será una de las series más importantes para el Universo Cinematográfico de Marvel. Anthony Mackie, actor que interpreta a Halcón, brindó una entrevista para mencionar detalles de la nueva producción exclusiva de Disney+.

La serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’ será la primera de Marvel en llegar a la nueva plataforma de streaming Disney+. Esta misma pertenecerá a la Fase 4 del UCM.

Debido a esto, Anthony Mackie (Sam Wilson / Halcón) ha declarado en una reciente entrevista que no se encuentra presionado por las altas expectativas que ha generado el estreno de la serie. El actor promete que la nueva producción es un gran salto para el futuro del UCM.

“Siento que, si fuésemos a fallar, deberíamos fallar al 100%. No falles a medias. Pero ha sido divertido, tío. Están pasando muchas cosas en el Universo Marvel desde que se ha involucrado Disney, y tenemos un equipo que nos apoya mucho. Victoria Alonso, Louis D’Esposito, Kevin Feige y todos los otros chicos, siempre tenemos gente con la que podemos hablar si sentimos que la cosa no está yendo bien. Así que ha sido genial. Definitivamente hemos tropezado algunas veces, pero vamos a toda máquina para conseguir que estas series se hagan.”

Recordemos que ‘The Falcon and the Winter Soldier’ se estrenará en agosto del presente año. Además, contará con seis episodios que solo podrán ver los usuarios de Disney+.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY