Aquellos que han visto la serie “The Falcon and the Winter Soldier”, saben que John Walker perdió el escudo de Capitán América luego de que haya asesinado a un integrante de la agrupación terrorista Flag Smashers.

Tras una etapa de reconciliación con sí mismo, Sam Wilson decide que es momento de tomar el papel del siguiente Capitán América, pese a que Isaiah Bradley le advierte que la gente no aceptará jamás a un héroe negro.

En el último capítulo vemos que Wilson obtiene un nuevo traje creado en Wakanda para detener a Flag Smashers. Junto al escudo completa su nueva apariencia para convertirse en el nuevo icono de la justicia.

Al cerrar esta serie, se comenzó a compartir rumores sobre el desarrollo del proyecto “Capitán América 4″. Anthony Mackie no se ha mantenido al margen de esta noticia y respondió al respecto en el medio EW.

“Literalmente me enteré ayer en una tienda. El tipo de caja llamado Dwayne dice, ‘Oye, hombre. ¿Es esto real?’ [ sostiene un teléfono celular]. Yo respondo ‘no he escuchado nada de eso’. Esto es lo que amo de trabajar en Marvel. Te llaman y simplemente te dicen ‘ven la Los Angeles, queremos comentarte qué esta sucediendo’”, explica el actor.

Por lo pronto, no se conoce la trama de la cinta pero según el traje y el último póster de la serie “The Falcon and the Winter Soldier” se da a entender que él será el siguiente en la línea de herencia de Steve Rogers.

“Capitán América 4” contaría con estos villanos de “The Falcon and the Winter Soldier”

Steve Rogers se despidió de sus compañeros tras cumplir su misión de regresar las gemas del infinito a sus respectivas líneas temporales en “Avengers: Endgame”. De esta forma, el escudo de Capitán América pasó a las manos de Falcon, quien lamentablemente lo regresó a un museo de los Estados Unidos en la serie “The Falcon and the Winter Soldier”.

Así es como inicia la nueva serie de la fase 4 de Marvel Studios en Disney Plus. Curiosamente, el escudo pasó a John Walker, un soldado del Ejército de los Estados Unidos.

Pese a que Walker perdió la cabeza y el escudo, sería uno de los siguientes villanos que aparecerían en “Capitán América 4″. Realmente, no está en contra de los Vengadores pero se trata de un antihéroe autodenominado US Agent.

Por otro lado, las teorías de los fans creen que volveremos a ver a Sharon Carter como una de las enemigas. Esto se debe a que en la última escena post-créditos se ve que la restituyen en su anterior cargo y que realiza una llamada a un misterioso personaje.

Llega a comentar que ya tiene acceso a los secretos de estado y que puede dar cualquier información desde dentro. Ella es Power Breaker y será la siguiente gran amenaza para la paz en la Tierra.

