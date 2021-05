En el último episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, Marvel Studios introdujo al nuevo Capitán América. Recordemos que John Walker fue uno de los portadores del escudo luego de “Avengers: Endgame”, pero al final de la serie vemos que Sam Wilson toma responsabilidad de la imagen de justicia.

Wilson ahora lleva un traje con los colores de la bandera de los Estados Unidos pero todavía conserva las alas de Falcon. Desde ahora será él quien represente a Capitán América en la fase 4 del UCM.

Como es de esperarse, se ha preguntado si ya le han llamado para el rodaje de otras películas como “Black Panther: Wakanda Forever”. Esta cinta se estrenará en 2022 y todavía no se sabe quién reemplazará a Chadwick Boseman (luego de su fallecimiento en agosto de 2020).

Anthony Mackie respondió al respecto en una entrevista con el medio Entertainment Weekly. “Es genial. Siento que continuar con ese legado es muy importante. Hay un montón de actores y actrices increíbles bajo el manto de Black Panther que ahora se van a unir, y ese legado seguirá vivo. Así que, estoy muy emocionado de que ellos ' están demostrando que no se trata específicamente de Black Panther, sino de Wakanda”, explica el actor.

“Tengo una visa de Wakanda, así que puedo ir a Wakanda tanto como quiera. Tengo un pasaporte y una visa de Wakanda y estoy vacunado, así que puedo ir a Wakanda”, bromeó cuando le preguntaron si aparecería su personaje en la nueva cinta de Black Panther.

¿Marvel buscó a Emily Blunt para la película “Los 4 Fantásticos”?

La última película de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, “Avengers: Endgame”, cerró definitivamente la historia de varios Vengadores. Ahora, la productora trabaja en el desarrollo de la fase 4, la cual fue presentada en una pasada Comic Con. La gran sorpresa de la conferencia llegó al final: el regreso de “Los 4 Fantásticos”.

Por supuesto, no serán los mismos actores de la primera cinta de Fox ya que Chris Evans ha dejado oficialmente el UCM. Recordemos que Capitán América se retiró luego de cumplir su misión de regresar las gemas del infinito a sus respectivas líneas de tiempo.

En las últimas semanas, los rumores indicaban que la productora estaba buscando a Emily Blunt para que sea una de las integrantes del equipo de fantásticos. Lamentablemente, la actriz descartó que haya sido contactada por Marvel.

Recientemente, participó en una entrevista en el medio The Howard Stern Show. “Me encanta Iron Man y cuando me ofrecieron Black Widow (Viuda Negra) estaba obsesionada con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr., habría sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No me gustan. Realmente no me gustan”, declaró.

Por supuesto, no descarta trabajar en el UCM: “no quiero decir que nunca quiera interpretar a un superhéroe”. Espera que le den un “personaje realmente genial”. en sus últimas declaraciones.

