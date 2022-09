No cabe duda que el actor Chris Evans marcó una época en el Universo Cinematográfico de Marvel. Interpretó a Steve Rogers desde la fase 1 de los Vengadores y se despidió de su papel en “Avengers: Endgame”, luego de la misión para regresar las gemas del infinito a sus respectivas líneas temporales.

En la fase 4, vimos que el personaje le entregó el escudo a Sam Wilson (Falcon) y se adaptó una historia en Disney Plus que llevó el título de “The Falcon and the Winter Soldier” en donde se justificó este traspaso de la posta.

No solo se abordó la relación que tenía el personaje con Bucky, sino que también se introdujo a U.S. Agent. Todos estos personajes regresarán a la pantalla grande en “Captain America: New World Order”.

La cinta, por lo pronto, ha sido programada para el 3 de mayo de 2024, pero podría cambiar la fecha por algún retraso en la producción o el rodaje. Ante la espera, los actores hablan acerca de lo que esperan.

Anthony Mackie desea una escena de pelea en “Captain America: New World Order”

Anthony Mackie, quien tomará el papel del nuevo Capitán América, compartió algunas palabras con el medio E! News:

“Quiero una escena de lucha que compita con la escena de lucha de Chris Evans en el ascensor [en Capitán América: El soldado de invierno de 2014]. Cuando peleó como 10 tipos en el elevador. Esa fue una escena muy mala. La primera vez que vi eso, pensé, ‘Eso es una locura’. Así que solo quiero una escena de lucha que rivalice con eso”, reveló ante cámaras.

Recordemos que el mismo director Julius Onah confirmó que Mackie es el líder indiscutible de la cinta, toda la historia girará en torno a él. “Él es el líder. Es el responsable de la vida de las personas. Las decisiones que toma tienen consecuencias masivas y también enormes implicaciones para el MCU”, comentó el director en una entrevista con el medio ComicBook.

