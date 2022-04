A través de Disney Plus, la productora Marvel Studios ya comparte las primeras series de la fase 4. Estas se han encargado explicar todo lo que sucedió tras el chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a la mitad del universo que fue eliminada por Thanos en “Infinity War”.

En “The Falcon and the Winter Soldier” vemos que ha quedado abierta la vacante de Capitán América luego del retiro de Steve Rogers. En otras palabras, Sam Wilson declinó el título y entregó el escudo al gobierno de los Estados Unidos.

En el transcurso de la serie se abordan varios conflictos con aquellas personas que aprovecharon el caos del chasquido de Thanos y se movieron a otros países. Los cuales ahora deberán ser repatriados. Así es como nace la organización terrorista Flag-Smasher.

Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, tuvo que notar que todavía se necesita esta figura de héroe y tomó la decisión de cargar una vez más con el escudo. Él sería el siguiente Capitán América.

No obstante, ha declarado que todavía no ha entrado en conversaciones con Marvel al respecto. En unas cuantas semanas volverá al rodaje pero no de “Capitán América 4.

“No, no he comenzado a filmar. Empiezo en unas semanas”, cometó el actor en una entrevista con el medio ExtraTV.

“Mi proyecto más reciente Twisted Metal va a estar en Peacock y estoy a punto de comenzar a filmar eso y si recuerdas el videojuego, somos solo nosotros manejando autos y haciendo explotar cosas, y tratando de llegar a New San Francisco... Yo’ ¡Estoy emocionado!”, aclaró acerca de qué proyecto tenía por delante para despejar las dudas sobre su siguiente trabajo con Marvel.

