Anthony Mackie, el actor que interpreta a Falcon en el Universo Cinematográfico de los Vengadores, aprovechó el confinamiento para abrir su mente con los fans. Hace poco, compartió su opinión acerca de la poca diversidad en las producciones de Marvel.

Recientemente, compartió una divertida anécdota con el medio Entertainment Weekly durante el rodaje de Captain América: Civil War.

“Mi personaje es el Halcón, así que me presento, me siento con el equipo gráfico y los directores, y dicen: ‘Queremos que aterrices como un pájaro’. Debido a que tienes alas ... tienes que tirar de las piernas, hundir tu núcleo, dejar que tus alas te frenen y luego aterrizar en tus pies. Siendo el actor extraño que soy y volviendo a mis días de mimo y payaso, yo fuimos y comenzamos a estudiar todas estas aves y la forma en que aterrizan, la forma en que despegaron, la forma en que volaron y todo esto”, contó el actor.

“El primer día, creo que estábamos haciendo Civil War, y ahí está la escena en la que [Visión] dispara a Rhodey desde el cielo y aterrizo para ver si él está bien. Se supone que debo aterrizar, así que me tiran. Me levanto como a 30 pies del suelo y estoy en un péndulo, así que se supone que debo poner mis piernas debajo de mí y aterrizar hasta parar. No me di cuenta de cuánto pesaba mi parte inferior del cuerpo, así que tiré de las cuerdas para tratar de poner mis piernas debajo, pero no puedo meter mi núcleo, y literalmente aterrizo cara a cara en la tierra y reboto por aproximadamente 10 pies. Tengo hierba y lodo en la cara. La producción se está muriendo de risa. Todos se están muriendo de risa”, finalizó.

Los actores de Marvel Studios no solo tienen que aprender sus líneas sino estar en forma para representar a los héroes de los cómics y realizar algunas escenas que demandan esfuerzo físico. Por supuesto, los dobles de acción son los que se encargan de las escenas con mucho riesgo.