Marvel y Disney todavía tendría planes para Chris Evans como Capitán América. Este personaje se retiró oficialmente luego de Avengers: Endgame tras devolver las gemas del infinito a su línea de tiempo original.

Cómo volvería, qué papel tomaría y en qué serie o película se incluirá a Capitán América. Por lo pronto, los fans creen que podría aparecer en cameos en la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Lamentablemente, Marvel no se ha pronunciado al respecto y el mismo Chris Evans desmintió que lo hayan contactado para que retome su papel en las películas y series de la fase 4.

“Ya sabes, he oído eso, he visto eso, y, mira, Chris es mi chico, así que si vuelven a reunir a la banda, estaré muy feliz con eso”, fue lo que comentó el actor Anthony Mackie en el podcast Happy Sad Confused.

Por lo pronto, se ha reportado que Evans no ha participado en el rodaje de la serie The Falcon and the Winter Soldier. ¿Será que grabó sus escenas por separado? Marvel todavía no oficializa este fichaje.

