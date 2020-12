El Universo Cinematográfico de Marvel preparaba el estreno de dos películas de los Vengadores en el 2020. No obstante, la pandemia del coronavirus ha obligado a mover todo el calendario de estrenos.

Black Widow iba a ser la película que inaugure la fase 4 en abril de este año pero se movió hasta mayo del siguiente año. A esta producción le seguía Eternals, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

Nuevo calendario de estrenos de Marvel

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Ante esta ausencia de películas y series en el 2020, Marvel Studios anunció que todavía tiene preparado un evento para cerrar el año. Kevin Feige, el CEO de la productora, anunció este importante evento.

Se trata de un musical que se emitirá durante el concierto de Año Nuevo de Bilibili, China. Así es como el CEO presentó el musical en redes sociales.

“Hola a todos los fanáticos de Marvel en China, soy Kevin Feige, presidente de Marvel Studios. 2020 ha sido un año inusual para todos nosotros, pero juntos hemos mantenido viva la esperanza frente a desafíos sin precedentes, pero hemos nunca dejó de contar historias de héroes. El año que viene, Marvel Studios continuará llevando historias a la pantalla grande, incluyendo Black Widow , Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos , así como Eternals , dando la bienvenida a una nueva era en el Universo Cinematográfico de Marvel”, comentó Feige.

Recordemos que el mercado Chino es sumamente grande. No es de sorprender que las productoras estadounidenses piensen primero en China antes que en el resto del mundo debido a la recaudación que alcanzan a finales de año.

