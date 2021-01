El adiós no fue para siempre. El actor Chris Evans, quien hizo de Capitán América, volvería a las películas de Marvel tras su última aparición en la taquillera cinta Avengers: Endgame. Los rumores apuntan a que el protagonismo de Evans no será el mismo de antes, por lo que no hay que festejar muy pronto.

Un reporte hecho por Deadline señala que Evans tuvo un par de reuniones con los ejecutivos de Marvel. Se desconoce si ambas partes llegaron a un acuerdo o sobre qué cosas podrían estar negociando para que Capitán América regrese a la pantalla grande o a las series de Disney+.

El medio de comunicación indica que el actor de Marvel retomaría su personaje, pero como elemento de apoyo para las nuevas tramas que extenderán el UCM. Recordemos que las nuevas series de Marvel llegarán próximamente a la televisión, por lo que se necesitarán más escenas de Capitán América para dar contexto e hilación con las películas.

Episodio en el que Capitán América se convierte en anciano

El regreso de Capitán América es complicado, debido a que, en Avengers: Endgame, Steve Rogers viajó en el tiempo para hacer su vida y volvió hecho un anciano. Si nos guiamos de los cómics de Marvel, específicamente en la publicación Capitán América #21 de 2014, creada por Rick Remender y Nick Klein, Rogers se vuelve un anciano tras sufrir el ataque de Iron Nails, quien pudo arrebatarle el suero del supersoldado.

A pesar de envejecer hasta los 90 años, Steve Rogers coordinó los esfuerzos de los Avengers para hacer frente a los nuevos villanos de la franquicia. ¡Quién puede jubilarse cuando el mundo está en peligro!

MARVEL | Estrenos del UCM

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.