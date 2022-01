Llegó el momento de actualizar la línea cronológica de Marvel. La Casa de las Ideas viene apostando fuerte por las series y películas de superhéroes, por lo que la historia en general está en constante cambio según los estrenos de la franquicia.

El 2022 será un año interesante para los fanáticos de Marvel por la aparición de nuevos superhéroes. Moon Knight, She-Hulk, Ms. Marvel, entre otros, serán los futuros protagonistas del UCM, por lo que -si es que no estás al día- caería bien un repaso de lo que Marvel ha avanzado hasta la fecha.

Tras el estreno de tres películas y cinco series en 2021, a continuación compartimos la relación completa de cómo deberías ver las producciones del UCM para que todo tenga sentido.

Captain America: The First Avenger

Captain Marvel

Iron Man

Iron Man 2

Thor

The Avengers

Thor: The Dark World

Iron Man 3

Captain America: The First Avenger

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Avengers: Age of Ultron

Ant-Man

Captain America: Civil War

Black Panther

Black Widow

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki

What If…?

WandaVision

The Falcon and the Winter Soldier

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Eternals

Hawkeye

MARVEL | Caso de Spider-Man

Las películas de Spider-Man merecen una explicación. Como notarán, Peter Parker no aparece en la lista del UCM, debido a que Marvel no cuenta con los derechos legales sobre Spidey, sino Sony Pictures. Por esta razón, Spider-Man no aparece en el catálogo de Disney Plus. Aún así, la trilogía de Spider-Man tiene las siguientes ubicaciones.

Spider-Man: Homecoming - Entre Black Panther y Black Widow

- Entre Black Panther y Black Widow Spider-Man: Far From Home - Entre WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier

- Entre WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier Spider-Man: No Way Home - Empieza después de Far From Home, pero la trama parece coincidir con Hawkeye. Bien podría ubicarse entre Eternals y Hawkeye u ocupar el último puesto de la lista.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.