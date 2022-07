Llegó el momento para hacer comparaciones. Thor: Love and Thunder, la película más reciente de Marvel, sigue en cartelera tras varias semanas de su estreno. La cinta ha sido criticada por muchas cosas. El director Taika Waititi no tuvo los mismos resultados que con Ragnarok, por lo que el ránking del UCM se ha vuelto a mover en Rotten Tomatoes, la plataforma dedicada a la crítica de cine y televisión.

Recordemos que el Universo Cinematográfico de Marvel consta de once años de películas divididas en cuatro fases. Para determinar la ubicación de Thor: Love and Thunder, Rotten Tomatoes solo consideró el puntaje de las películas (actualmente 29 considerando El Increíble Hulk y las películas de Spider-Man) según la crítica especializada, mas no de la audiencia.

Así las cosas, Thor: Love and Thunder ocupa el puesto 26 con 68% de aprobación, superando a El Increíble Hulk (2008) con 67%, Thor: The Dark World (2013) con 66% y Eternals (2021) con 47%. Lo preocupante para el futuro del UCM es que el puesto 25 está ocupado por otra de las producciones más recientes de Marvel: Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) con 74%.

Al otro extremo de la tabla, Black Panther (2018) ocupa el primer lugar con 96% de aprobación, seguido por Avengers: Endgame (2019) con 94% y Iron Man (2008) con 94%. El cuarto lugar está ocupado por Thor: Ragnarok (2017) con 93% y el quinto por Spider-Man: No Way Home (2021) con 93%.

Thor: Love and Thunder está disponible en la cartelera.

THOR: LOVE AND THUNDER | Detalles de la saga

La idea es que Thor: Love and Thunder no te sea un constante fastidio con frases como “¿qué está ocurriendo aquí?, ¿de dónde salió esa trama?”. Hablamos de una década de películas, así que haré el mejor intento para que tu visita al cine valga la pena.

Arranquemos con la ubicación de esta película en la Fase 4 del UCM. Hay un momento en el tráiler que Thor le dice a Jane Foster que terminaron hace ocho años, siete meses y seis días. Esto hace que Love and Thunder suceda meses después de Endgame y pasaría a ser la primera de la Fase 4.

