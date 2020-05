Tras la compra de Fox a manos de Disney, Marvel Studios estaría preparando la llegada de los X-Men el Universo Cinematográfico de los Vengadores. La fase 4 ya está en camino y se espera que se mencione a estos personajes.

Lamentablemente, algunos mutantes podrían no volver a la pantalla grande debido a que los actores ya abandonaron estos papeles. Este es el caso de Hugh Jackman, quien anunció que ya no volvería a la piel del Lobezno debido a que no desea que lo encasillen en un mismo personaje.

Por este motivo, la comunidad ha dado rienda suelta a su imaginación para incluir a los X-Men junto a los Vengadores. El artista Pablo Ruiz compartió por redes sociales a Keanu Reeves pero en versión Wolverine.

¿Crees que el actor se sume al UCM para interpretar e uno de los más queridos personajes de los cómics? Recordemos que normalmente MArvel ficha a un actor joven para poder contar con él por muchos años. Habrá que esperar al estreno de la fase 4 para conocer el destino de los mutantes.