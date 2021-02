Las producciones de Marvel tuvieron que detenerse a inicios de 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Se esperaba que Black Widow se estrenará en abril del año pasado pero se tuvo que mover hasta mayo de este año.

Por este motivo, la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores inició con el estreno de WandaVision, la serie exclusiva de Disney Plus. Allí se explica qué es lo que le sucedió a Wanda luego del chasquido de Hulk.

Quizás unas de las cintas más esperadas del UCM es Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Marvel introducirá a un nuevo Vengador que proviene desde China y conectaría con la idea de los multiversos.

Por lo pronto, se mantiene en reserva la trama de la cinta pero las filtraciones están a la hora del día. Como es de esperarse, los juguetes basados en las cintas son los primeros en filtrar detalles.

Esta versión de LEGO habría filtrado el traje que llevará el héroe Shang-Chi. Tendrá un traje de artes marciales adornado con elementos rojos y negros.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

WandaVision: ¿quién es este personaje oculto en la silueta de Scarlet Witch?

La serie WandaVison ha estrenado su capítulo más importante de la temporada 1. El episodio 8 simplemente da las respuestas a quién es Agatha Harkness, cómo Wanda obtuvo su poder y su Vision está vivo.

Vamos por partes, Agatha está sumamente sorprendida por todo el poder que emana de Wanda. Por este motivo, la obliga a hacer un recuento de su vida para conoce cuál es el origen de su gran poder, el popular Hex.

Se revela que desde niña ya era una bruja y que su primer hechizo fue el Hex de probabilidad para evitar que estalle la bomba de Stark Industries. Gracias a este poder oculto fue una de las pocas en sobrevivir a los experimentos de HYDRA con la gema de la mente.

Cuando tiene su primer contacto con la gema del infinito, se ve que la verdadera forma de la piedra se revela ante sus ojos con una resplandor amarillo de donde aparece una silueta: Scarlet Witch.

No obstante, no sería el único personaje que está presente en esta imagen. El medio ComicBook reporta que ha modificado el contraste de la foto y en la parte de abajo hay otra silueta.

Se puede distinguir que tiene hombros, cabeza, torso e inclusive parece estar sosteniendo algo con las manos cerca de su pecho. ¿De quién crees que se trate? Algunos fans todavía están a la espera de la aparición de Mephisto en la serie WandaVision.

Recordemos que todavía hay un cameo pendiente de un importante personaje según lo que comentó Paul Bettany a la prensa.