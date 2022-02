La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel cerró por todo lo alto con la reunión de todos los super héroes que han pasado por la pantalla grande en “Avengers: Endgame”. El objetivo era solo uno: eliminar a Thanos y a su ejército, quienes deseaban eliminar a la mitad de los seres vivos del universo.

Lamentablemente, esta será la última cinta de los Vengadores. No hay planes en la fase 4 para la producción de Avengers 5, según detalla el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige en una docuserie Marvel Studios Reunidos.

“Marvel Studios y el Universo Cinematográfico de Marvel ya cumplió diez años. Con el estreno de la película final de Avengers, hemos completado la Saga del Infinito, que ocurrió a lo largo de 22 películas”, explicó.

En teoría el objetivo de la productora era que Eternals marcara el futuro de los superhéroes; no obstante, la cinta no ha tenido los mejores resultados en taquilla y fue rápidamente opacada por “Spider-Man: No Way Home”.

“Hacia dónde vamos y dónde volvemos a empezar? Lo que queremos hacer son dos cosas. Primero, un reinicio con nuevos personajes, nuevas líneas argumentales y segundo, explorar la mitología de los cómics de Marvel”, añadió el directivo en el podcast.

¿Podrá ser este el inicio de los Nuevos Vengadores?

El equipo está totalmente roto, pero hay nuevos líderes que podrían tomar la vacante de Capitán América y Iron Man. Capitana Marvel todavía está allí, mientras que poco a poco se van sumando jóvenes actores como Hailee Steinfeld, quien interpreta a Kate Bishop.

