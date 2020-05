Marvel: “Avengers: Infinity War” dejará Netflix en junio

Adiós y gracias por todo. Desde que Disney lanzó su propia plataforma de video streaming, las películas de Marvel empezaron a salirse de Netflix. “Avengers: Infinity War” es la próxima en abandonar el catálogo para junio.

La penúltima película de los Vengadores de Marvel abandonará Netflix el 26 de junio. Una vez hecha la migración, solo una película del UCM seguirá disponible en dicha plataforma. Hablamos de Ant-Man and the Wasp, la segunda entrega de la película protagonizada por Paul Rudd.

Las películas de Spider-Man, protagonizadas por Tom Holland, seguirán en Netflix a pesar de que forman parte del UCM. Sucede que las licencias de estas películas pertenecen a Sony Pictures, por lo que la distribución de Homecoming y Far From Home no es responsabilidad de Disney.

A pesar de no formar parte del UCM, La película Ghost Rider de Nicolas Cage también dejará Netflix el 30 de junio. A diferencia de la película de los Vengadores de Marvel, Ghost Rider no será incluida en Disney+.

MARVEL | Guardianes de la Galaxia

El director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, recurrió a las redes sociales para acabar con un rumor: la supuesta fecha del rodaje de la tercera entrega de la saga de Marvel.

La cuenta @theguardiansofgalaxyvol3 publicó en Internet que la película dirigida por Gunn empezará a filmarse el 21 de febrero de 2021 en Atlanta, Estados Unidos. El cineasta de Marvel fue contundente en su respuesta.

“Esto no es y nunca será verdad”, reza la publicación que hizo Gunn en su cuenta de Instagram.