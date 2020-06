Marvel: “Avengers: Infinity War” tuvo este cameo que muy pocos se dieron cuenta

A pesar del tiempo, quedan cosas por descubrir en el Universo Cinematográfico de Marvel. El director Kenneth Branagh tuvo un cameo en la película Avengers: Infinity War.

La participación del director es bastante sutil y sucede en la transmisión del SOS asgardiana al inicio de la película de Marvel. La voz en off que repite el mensaje de socorro pertenece a Branagh, el director de la primera película de Thor.

“Esta es la nave Statesman de refugiados asgardianos… Estamos siendo asaltados. Repito, estamos siendo asaltados. Los motores no funcionan. El control vital está fallando. Pedimos ayuda a cualquier nave cercana… Nuestra tripulación está formada por familias asgardianas, apenas tenemos soldados. Esta no es una nave de guerra. Repito, esto NO ES una nave de guerra”, fue el texto leído por el cineasta de Marvel.

Los hermanos Russo, directores de Avengers: Infinity Wars, dedicaron estas palabras sobre la participación de Branagh en la obra de Marvel.

“Por cierto, fue una sorpresa emocionante. Tuvimos esta idea muy tarde en la editorial, para pedirle al asombroso Sir Kenneth Branagh que entrara y hiciera la llamada de auxilio inicial sobre el logotipo que prepara el escenario y nos lleva a la escena con Thor y Thanos y Loki en el arco”, declararon.

MARVEL | X-Men

Marvel planearía hacer cambios interesantes con la intención de promover la inclusión en sus próximos lanzamientos a través de la franquicia de X-Men.

El portal We Got This Covered informó, según fuentes cercanas a Marvel, que los ejecutivos están algo incómodos con la denominación X-Men porque la consideran poco sensible a la perspectiva de género.

El problema con X-Men es que el nombre alude solo a los miembros masculinos del grupo, lo cual es políticamente incorrecto en determinados ámbitos. Si bien los X-Men existen desde 1963, los directivos de Marvel no querrían arriesgarse a que la marca sea vinculada con la masculinidad tóxica.