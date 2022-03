Más novedades sobre Thor: Love and Thunder, la próxima película del UCM. Esta vez se trata del actor Christian Bale quien interpreta a Gorr the God Butcher. Lo que se ha filtrado en Internet es que la producción de Marvel ha hecho los reshoots (nuevas tomas) con la popular estrella de Hollywood.

Ambientada después de los eventos de Infinity Saga, Thor: Love and Thunder verá al Vengador enfrentándose a un nuevo villano en Gorr, interpretado por Bale.

Anunciado oficialmente durante el panel Hall H de Marvel Studios en San Diego Comic-Con 2019, tanto la fecha de estreno de Thor: Love and Thunder como el inicio de la filmación se retrasaron debido a la pandemia de coronavirus. Eventualmente, la película concluyó la fotografía principal en Australia, con el elenco y el equipo haciendo trabajo adicional en los Estados Unidos.

MARVEL | Gorr en los cómics

Escena de Thor frente a Gorr en los cómics de Marvel

Con aproximadamente cuatro meses antes de que la película llegue a los cines en julio, no hay ninguna pista sobre los avances de Thor: Love and Thunder. El director Waititi aparentemente todavía está ocupado trabajando en la próxima película del UCM con nuevas tomas en curso.

Jeff Sneider de The Ankler (a través de The Direct) reveló que Thor: Love and Thunder actualmente se está volviendo a filmar un tiroteo ocurrido en Manhattan Beach, California, y tiene a Bale como la principal atracción. Sneider también insinuó que las regrabaciones en curso de Thor 4 son la razón por la cual Marvel Studios aún no ha lanzado el tan esperado primer tráiler.

El dato que los reshoots de Thor: Love and Thunder sean en Manhattan Beach tiene sentido. Las primeras imágenes del Gorr de Bale mostraban al actor filmando disfrazado en una playa allá por agosto de 2021, por lo que se presume que los reshoots puedan ser para esta misma escena.

En cualquier caso, tiene sentido que Marvel Studios aún no haya comenzado a promocionar activamente Thor: Love and Thunder . En primer lugar, Kevin Feige y su equipo están ocupados con los estrenos de series en Disney Plus. Solo queda esperar.

