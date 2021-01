El Universo Cinematográfico de Marvel sigue en crecimiento. Luego del estreno de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home, la trama de los Vengadores se abordará en películas y series exclusiva de Disney Plus.

Las dos primeras series a estrenarse en la plataforma son WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. La primera se estrena el 15 de enero y la otra se ha programado para el 19 de marzo.

Como es de esperarse, loas filtraciones comienzan a llegar meses antes del estreno oficial. Recientemente, se dio a conocer el villano de la serie que abordará la producción de la herencia de Capitán América.

Se trata de ‘Batroc el saltador’, el cual será interpretado por Georges St. Pierre. Ya se habían filtrado unas fotografías del rodaje en donde se le ve con su traje morado con amarillo pero ahora ha comentado lo que representa este papel en su carrera.

En conversación con Inspired Traveler, el ex-campeón de UFC comentó que se trata de lo “mejor que le ha tocado hacer en su carrera”.

“Es un presupuesto enorme. Es lo más grande que he hecho en mi vida. Es realmente grande. He estado tomando clases para convertirme en actor desde hace un tiempo. Estoy trabajando muy duro en esto. Estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho en el programa. No puedo esperar a que la gente vea el resultado de mi trabajo… Soy un poco nerd en este universo. Creo que esta pasión me influyó en mi aventura con las artes marciales mixtas. Cuando estaba en la jaula era como un superhéroe y tan pronto como salí de la arena volví a ser un ser humano normal”, comenta el actor.

Cabe resaltar que Disney ha puesto un presupuesto base de un millón de dólares por episodio de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki.