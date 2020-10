Hace solo unos días, The Hollywood Reporter anunció que Benedict Cumberbatch se sumaba a la producción de Spider-Man, la cinta de Marvel y Sony. Volverá a su papel de Doctor Strange y tendrá el rol de mentor para Peter Parker.

Tras la muerte de Tony Stark y Mysterio, Sony y Marvel todavía estarían planeando que esta versión de Peter Parker, interpretada por Tom Holland, tenga un mentor detrás. Todo parece indicar que no será un líder de los Vengadores por el momento.

Esta noticia llega justo después de que Benedict Cumberbatch confirmara que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” comenzaría su rodaje a “finales de octubre o principios de noviembre”.

Por lo pronto, en los retrasos del estreno del UCM, Spider-Man 3 se ha programado para el 17 de diciembre del 2021, mientras que Doctor Strange se movió al 25 de marzo del 2022.

Todo parece indicar que el actor primero grabará sus escenas en la tercera entrega del Hombre Araña. Recordemos que Robert Downey Jr. tuvo una participación menor en las cintas de Sony, mismo papel tomaría Cumberbatch.