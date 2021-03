Marvel Studios trabaja en nuevas producciones de cara a la expansión de la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Spider-Man: No Way Home, Thor Love and Thunder y otras cintas ya se están grabando. Todo esto mientras que en Disney Plus se estrenan las primeras series de la fase 4, como The Falcon and the Winter Soldier.

Como es de esperarse, la productora obliga por contrato que los actores filtren contenido de las películas. Ya hemos visto varios spoilers en los últimos años como Tom Holland revelando el nombre de las cintas del Hombre Araña.

Curiosamente, el actor Benedict Cumberbatch volvió a dar entrevistas pero no como te lo esperas. Participó en un panel de The Concordia Forum junto a otros actores pero no se le podía ver el rostro.

“Por cierto, estás mirando al techo porque no puedo mostrarte mi cara porque estoy filmando Doctor Strange y todo está embargado”, fue lo que explicó el actor en su intervención.

Algunos fans ya comparten teorías al respecto. Podría tratarse de un cambio de apariencia del personaje, como un nuevo corte de cabello o quizás de barba. Hace unas semanas atrás, se confirmó que se estaba dejando crecer la barba para evitar utilizar la prótesis de bello facial que uso en las pasadas cintas y que le impedía libre movimiento.

Benedict looked good during that zoom meeting 😍 I just know it.



He did the video while looking like Doctor Strange and it’s all embargoed, ofc. pic.twitter.com/4ax9mEkhT0 — thelostsmiles (@SmilingBenedict) March 26, 2021

Isaiah Bradley fue el Capitán América oculto en el UCM

Falcon entregó el escudo de Steve Rogers a un museo en donde se exhibían algunas de sus propiedades. Curiosamente, al final del primer episodio se presenta a un nuevo Capitán América interpretado por el actor Wyatt Russell.

No obstante, no es el único que aparenta tener super fuerza. En el capítulo 2 se revela que los miembros de la organización terrorista Flag Smasher también han tenido acceso al suero del super hombre.

No obstante, en la mitad del episodio se presenta a Isaiah Bradley. Un afroamericano que también cuenta con super fuerza pero su historia está llena de tragedia.

¿Quién es Isaiah Bradley?

Bucky Barnes relata que conoció a Isaiah en la guerra de Corea. Él era quien desempeñaba el rol de Capitán América en en los Estados Unidos y se utilizó en él el suero del super hombre. Hasta en la actualidad mantiene su forma física y su fuerza pero sí ha envejecido.

Se explica que fue prisionero de los Estados Unidos por 30 años, tiempo en donde realizaban experimentos con su cuerpo. Tomaban muestras de su sangre, al igual que los miembros de HYDRA infiltrados en el país del norte.

Actualmente, se encuentra oculto en una casa en Baltimore y todo parece indicar que no desea involucrarse con la nueva aventura de Falcon y Winter Soldier. Recordemos que en los cómics se presentó a este personaje como el Capitán América negro, específicamente en Truth: Red White & Black.

