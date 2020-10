El pasado 28 de agosto, la familia y representante de Chadwick Boseman anunciaron su fallecimiento a los 48 años debido a un avanzado caso de cáncer de colon. Miles de fans de Black Panther y el UCM lamentaron su muerte.

Tras dos meses del suceso, los actores y los fans se preguntan cómo es que Marvel dará continuidad al Universo Cinematográfico de los Vengadores sin él. Recordemos que ya se había planeado Black Panther 2 y un futuro prometedor del personaje en el equipo de los Vengadores.

En una reciente entrevista con Net-a-Porter, Letitia Wright, la actriz que interpreta a Shuri, comentó que no es el momento para pensar en una secuela de la cinta ya que el reparto está enfocado en “encontrar la luz” luego de este trágico evento.

“Todavía estamos de luto por Chad, así que no es algo en lo que quiera pensar. La idea de hacerlo sin él es un poco extraña. Solo estamos de duelo en este momento, así que estamos tratando de encontrar la luz en medio de eso”, comentó la joven actriz.

Algunas teorías apuntan a que ella podría tomar el papel de Black Panther, como ya lo hizo en los cómics de Marvel. Por lo pronto, la productora se centra en el estreno de Black Widow, The Falcon and The Winter Soldier y otras series y películas de la fase 4.