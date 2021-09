El Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con muchos más proyectos entre manos. Hace solo unos días, Marvel y Sony compartieron las primeras imágenes de “Spider-Ma, No Way Home”, pero también hay otras cintas que han programado su estreno para 2021 como “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Finalmente, la productora trabaja en el rodaje de otras cintas como “Thor Love and Thunder” y “Black Panther 2: Wakanda For Ever”. Este último proyecto cinematográfico se puso en duda tras el fallecimiento del actor Chadwick Boseman.

Por lo pronto, no se sabe cómo Marvel reemplazará al actor. Algunos fans creen que utilizarán la tecnología de CGI para reconstruir el rostro del personaje, mientras que otros afirman que posiblemente se ve a su muerte en las primeras escenas para evitar continuar con el personaje en el UCM.

Según las imágenes que se filtran del rodaje, volverán varios actores de la primera cinta como Danai Gurira (Oyoke) y Letitia Wright (Shuri). Esta última podría ser la heredera del trono.

Se puede ver una persecución en donde las de Wakanda siguen a una van gris. Posiblemente, se trate de la escena por la que hospitalizaron a Wright la semana pasada. “Letitia Wright sufrió heridas leves hoy mientras filmaba un truco para Black Panther: Wakanda Forever”, solo se leía en el comunicado de Marvel al respecto.

The muscle car and dirt bike follow a motorcycle as they loop around for another shot. pic.twitter.com/z0YoQ2bh2B — Liam Crowley - TheDirect.com (@LiamTCrowley) August 30, 2021

