El Universo Cinematográfico de Marvel no solo desarrolla la fase 4 de los Vengadores con series en la plataforma Disney Plus. También tiene ambiciosos proyectos que ya se encuentran en etapa de rodaje como “Thor: Love and Thunder” y “Black Panther 2″.

El pasado 14 de enero, la productora anunció que reanudaba la grabación de la segunda entrega de Pantera Negra con la actriz Letitia Wright. Meses atrás, se reportó que la actriz con el papel protagónico se lesionó.

¿Esto afectará a la fecha de estreno de “Black Panther”?

Según reporta el medio THR, la productora mantendría el calendario de estrenos pese a los retrasos. “Black Panther: Wakanda Forever” llegará a los cines el 11 de noviembre de este año. Recordemos que inicialmente se esperaba que se estrenara el 8 de julio pero se movió todo el calendario por la pandemia.

Lo qué sí se ha tenido que modificar es la historia. Hasta antes de 2020, Marvel Studios tenía un boceto de lo que harían con Chadwick Boseman; no obstante, el actor falleció en agosto de ese año, lo que puso de cabeza a los creativos de la productora.

Todavía no se sabe cómo adaptarán la trama sin su actor principal o quién tomará su lugar. Algunos fans creen que es momento de que Letitia Wright tome el traje de Pantera Negra pero otros comparten teorías acerca de posiblemente se trate de M’Baku.

