Marvel Studios tiene entre manos una importante tarea: renovar la plantilla de Vengadores tras la salida de Iron Man, Black Widow y Capitán América. Los superhéroes más veteranos eventualmente irán desapareciendo de los proyectos cinematográficos y serán reemplazados por jóvenes actores.

En la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, vimos que America Chavez ya se encuentra entrenando en Kamar-Taj. Kamala Khan, por otro lado, se encarga de ayudar a su comunidad en Nueva York con sus nuevos poderes.

La última película de la fase 4 del UCM, “Black Panther: Wakanda Forever” también cuenta con nuevos personajes que se suman a la parrilla de superhéroes. Shuri, por su lado, abandona sus experimentos científicos para ser la nueva Pantera Negra, mientras que Riri Williams es reclutada debido a que cuenta con la tecnología para detectar Vibranium.

Lamentablemente, los fans no han estado del todo convencidos con respecto al traje que apareció en la cinta. Se abusó del CGI para crear la armadura y no se realizó una contrucción adecuada del personaje.

Diseño original de Ironhearth

Tras varias semanas del estreno, Phil Saunders, diseñador conceptual de la cinta, compartió vía Instagram el diseño original del traje. No cuenta con los propulsores en las piernas y es un traje más elegante.

Los colores también cambian. Nunca se explica el motivo por el cual Williams pinta su traje de rojo; recordemos que Tony Stark decide que se pinte de dorado y rojo tras inspirarse en uno de sus autos clásicos.

