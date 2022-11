“Black Panther: Wakanda Forever” representa el final de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. A través de Disney Plus, la productora compartió diferentes series como “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki”, “Hawkeye” y “Ms. Marvel”. Por otro lado, en cines, estrenó películas como “Black Widow”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y “Thor: Love and Thunder”.

Pues todas estas historias tienen un final y ese es Black Panther 2. Allí se explicará a profundidad qué se vivió en la Tierra tras el chasquido de Hulk y qué es lo que sucedió con T’Challa.

Recordemos que el Rey de Wakanda estuvo presente en el combate contra Thanos, pero ahora nos revelan que murió de una forma misteriosa. A su vez, conoceremos a Namor, personaje interpretado por Tenoch Huerta, quien invadirá Wakanda.

Nuevo teaser de “Black Panther: Wakanda Forever”

A solo un día del pre-estreno, Marvel Studios compartió nuevo material de la cinta en donde se puede ver un poco más acerca de Namor y Riri Williams. El primero devela uno de sus poderes, la superfuerza, al lanzar un helicóptero sin mayor esfuerzo.

Por otro lado, Riri Williams tendrá sus propias escenas de montaje del traje metálico al mismo estilo de Iron Man. En la siguiente imagen se puede ver los detalles de su traje, el cual será un tanto diferente al de Tony Stark.

Así se ve el traje de Ironheart. (Foto: Marvel)

Namor y su superfuerza. (Foto: Marvel)

Sinopsis oficial de “Black Panther: Wakanda Forever”

“La reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y Dora Milaje (incluida Florence Kasumba), luchan para proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras King. La muerte de T’Challa. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) y forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda”.

