No cabe duda que uno de los trabajos más complicados en Marvel Studios es ser guionista de una de las cintas o series de Disney Plus. No solamente debes pensar en el desarrollo de los personajes y una historia que tenga coherencia, sino que también se debe hilar la trama con todo lo que sucede en el Universo Cinematográfico de los Vengadores para que haya continuidad.

Por este motivo, el proyecto de Black Panther 2 iba a centrarse en la adaptación de la vida de Wakanda tras el chasquido de Thanos. Al final de “Avengers: Infinity War”, vemos que el chaquido eliminó a T’Challa y el país se había quedado sin rey.

Como es de esperarse, tras la muerte de Chadqick Boseman en 2020, la productora tuvo que modificar el guion que tenían planeado originalmente. Kevin Feige declaró en múltiples ocasiones que no reemplazarían a Boseman ni utilizarían la tecnología CGI para recrear su rostro.

Así era el guion original de “Black Panther: Wakanda Forever”

El guionista Ryan Coogler habló al respecto con el medio Inverse: “El personaje iba a estar de duelo por la pérdida de tiempo, ya sabes, regresando después de haber estado fuera durante cinco años. Como un hombre con tanta responsabilidad para tantos, que regresa después de una ausencia forzada de cinco años, eso es lo que aborda la película. Estaba de luto por un tiempo que no podía recuperar. El dolor fue una gran parte de eso”.

Recordemos que una vez que regresa T’Challa cinco años más tarde, inmediatamente debe reunir a su ejército para luchar contra Thanos. Pero ahora hay un espacio temporal que todavía no se explica: ¿cómo es que T’Challa muere y por qué Namor ataca Wakanda.

Conoceremos las respuestas a estas dudas el 11 de noviembre, cuando llegue la película a los cines de todo el mundo.

