“Black Panther: Wakanda Forever” no solo será la película que cierre una etapa en el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que también se explicará la muerte de T’Challa y quién tomará la corona del reino. Como es de esperarse, se trata de una cinta de transición para lo que será la fase 5, en donde Kang será el gran villano a vencer.

El 11 de noviembre, llegará la película a los cines de todo el mundo; así que Marvel ha dado inicio a una agresiva campaña publicitaria en redes sociales y YouTube, sobre todo. Por ejemplo, ya puedes revisar los clips que adelantan algunos detalles de la trama.

Una de las escenas que más ha llamado la atención es el encuentro entre Shuri, la nueva Black Panther, con Riri Williams. Todo parece indicar que es reclutada por algún motivo desconocido y las de Wakanda no recibirán un no como respuesta.

Otra de las colaboraciones que Marvel Studios cerró en estos días fue con la artista Rihanna, quien compartió en su canal de YouTube, Spotify y otras plataformas de streaming “Lift Me Up”, el tema oficial de la cinta.

El tema lleva publicado poco más de 24 horas y suma más de cuatro millones de reproducciones. Cabe resaltar que la cantante lleva seis años sin actividad en la música; su último tema fue en una colaboración con PartyNextDoor llamada “Believe It”.

“Me gusta pensar en él como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (...) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás”, detalló en una entrevista con el medio Vogue en 2018.

“Lift Me Up”, la canción oficial de “Black Panther: Wakanda Forever”

Tráiler de Black Panther 2

“La reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y Dora Milaje (incluida Florence Kasumba), luchan para proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras King. La muerte de T’Challa. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) y forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda”.

