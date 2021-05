Inicialmente, Marvel Studios planeaba estrenar “Black Widow” en abril de 2020. No obstante, el coronavirus obligó a cerrar los cines y postergar todo el calendario de estrenos de la industria. Se decidió mover la fecha para finales de ese año pero la decisión final fue moverla para el 9 de junio.

Para ir avanzado con el desarrollo de la fase 4 del UCM, la productora comenzó a publicar las primeras series de Disney Plus: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”.

Ante la larga espera, se ha ido compartido material del rodaje y de los personajes que veremos en esta producción. El gran villano a vencer en “Black Widow” será Taskmaster”, un agente secreto con un peculiar poder.

La última fotografía publicada por Marvel se ve a la Viuda Negra luchando con el enmascarado, quizás pienses que solo es una escena más de acción pero realmente está revelando la extraña habilidad que tiene.

En los cómics y el reciente videojuego de los Vengadores, se ve que Taskmaster tiene el poder de copiar los movimientos y técnicas de lucha de cualquier otra persona. Por este motivo, tiene la misma pose de Black Widow en la escena en cuestión.

“Black Widow” comparte nueva foto de Taskmaster que revela sus poderes. (Foto: Marvel)

Marvel elimina “Capitana Marvel 2” de su video promocional y este es el motivo

El Universo Cinematográfico de Marvel solo ha dado inicio a la fase 4 de los Vengadores vía Disney Plus. “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier” fueron las dos primeras series en estrenarse y a estas dos se les sumará “Loki” y otras producciones.

Marvel tiene muchas series y películas a estrenar en 2021 y 2022. Recientemente, a través de un video promocional en YouTube, compartieron imágenes de Black Widow, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Eternals. Spider-Man: No Way home, entre otros.

Por supuesto, la gran sorpresa es que “Capitana Marvel 2″ no ha estado presente en el anuncio. Algunos fans creen que Brie Larson ha dejado atrás su trabajo como Carol Danvers pero nada más alejado que esto.

Realmente, la productora ha cambiado de planes. Ahora esta producción llevará el nombre de The Marvels y se centrará en la presentación de una poderosa joven que es admiradora de Capitana Marvel: Kamala Khan.

Esta última tomará el papel de Ms. Marvel en su propia serie en Disney Plus y se uniría a Carol Danvers en la película que se estrenaría el 11 de noviembre de 2022, si no hay retrasos por el coronavirus.

Así es como quedó el calendario de estrenos de Marvel

Black Widow: 9 de junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 de septiembre 2021

Eternals: 5 de noviembre 2021

Spider-Man No Way home: 17 de diciembre 2021

Doctor Strange in Multiverse of Madness: 25 de marzo 2022

Thor Love and Thunder: 6 de mayo 2022

Black Panther Wakanda Forever: 6 de mayo 2022

The Marvels: 11 de noviembre 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 17 de febrero 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3: 5 de mayo 2023

