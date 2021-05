La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel inició con “WandaVision” y continuó con “The Falcon and the Winter Soldier”. Pero no son las dos únicas producciones que se estrenarán en 2021, en unas cuantas semanas se estrenará “Loki” y “Black Widow”.

La primera es una serie que narra las aventuras de Loki luego de robar el Teseracto en Avengers: Endgame. Mientras que la segunda debía ser la primera película de la fase 4 pero se postergó por el coronavirus.

“Black Widow” ahora se estrenará el 9 de julio en los cines y en Disney Plus (en la versión premium para ve estrenos). Así es como quedó el calendario de estrenos de Marvel Studios luego de mover todo su calendario.

Nuevo calendario de estrenos de Marvel - 2021

WandaVision: ya disponible en Disney Plus.

The Falcon and the Winter Soldier: ya disponible en Disney Plus.

Loki: 11 de julio, 2021, por Disney Plus.

Black Widow: 9 de julio, 2021, por Disney Plus y cines autorizados.

What If...?: mediados de 2021 por Disney Plus

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 3 de septiembre, 2021.

Venom: Let There Be Carnage: 17 de septiembre, 2021.

Eternals: 5 de noviembre, 2021.

Spider-Man: No Way Home: 17 de diciembre, 2021.

Hawkeye: finales de 2021.

Ms. Marvel: 2021.

Por supuesto, Marvel ya tenía lista la campaña de estreno de la Viuda Negra desde finales de 2019. No obstante, ha tenido que también extender la campaña para no perder el interés de los espectadores.

Recientemente, compartió todos los pósteres de los diferentes personajes de la cinta. Recordemos que ella es una ex agente de la KGB y que Rusia también contó con un programa de superhombres; por este motivo, podemos ver a Red Guardian en su traje clásico.

“Black Widow” comparte nuevos pósteres de los personajes. (Foto: Marvel)

Director de “Venom 2″ contesta si la película forma parte del UCM

Hay cosas que pueden ser tan geniales... El primer tráiler de Venom: Let There Be Carnage hizo que la comunidad vuelva a debatir sobre la supuesta conexión del simbionte con el Universo Cinematográfico de Marvel, o al menos con las películas de Spider-Man, protagonizadas por Tom Holland. Lo cierto es que nada de esto ya tiene sentido según el mismo director de Venom 2.

El cineasta Andy Serkis reveló que la película inspirada en el villano de los cómics de Marvel tiene su propio universo, por lo que la trama no encaja en la línea histórica del UCM.

“Por supuesto, hay algunas conexiones entre Venom y Spider-Man, con el universo Marvel y la historia de Spider-Man. Sin embargo, estamos tratando a esta película como su propio mundo. La historia de Venom se desarrolla en su propio mundo. Hay guiños al universo de Spider-Man en algunos momentos, por supuesto, pero en nuestra película nadie es consciente de otros personajes, como Spider-Man”, señaló.

Las primeras imágenes de Venom 2 muestran varios detalles relacionados con el universo de Spider-Man, como el periódico Daily Bugle e incluso una aparente mención a los Avengers. Por lo que dijo Serkis, los detalles no serían más que huevos de pascua para atraer a los fans de Marvel.

Venom: Let there be Carnage llegará a los cines el 24 de septiembre, siempre y cuando el coronavirus permita que los cines operen en todo el mundo.

La película está dirigida por Andy Serkis y estelarizada por Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris, Stephen Graham, entre otros.

