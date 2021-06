El Universo Cinematográfico de Marvel tenía planeado dar inicio a la fase 4 con el estreno de “Black Widow”; no obstante, la productora no contaba con la pandemia del coronavirus que obligó a cerrar los cines.

La cinta de la Viuda Negra tuvo que cambiar su fecha de estreno de abril 2020 hasta el 9 de julio de 2021. Marvel Studios ha dado inicio a la promoción de la serie a través de redes sociales, mientras que los actores participan en entrevistas y realities.

El medio Deadline conversión con el actor David Harbour, quien interpreta a Red Guardian, sobre sus expectativas del personaje.

“Lo que resulta divertido de Alexei es que tienes un agujero de 25 años en la película en los que nos sabes qué ha sucedido en su vida. Le vemos en Ohio y en la cárcel. Pero incluso antes de la cárcel él ya era Red Guardian, tuvo que ponerse el traje de nuevo.

Está en ese período de tiempo en el que es él quien cuenta su vida y es cuestionable saber qué es real y que no. Sí que creo que el clásico tema de la Guerra Fría es muy entretenido y me gustaría ver la dinámica entre estos dos tíos que han sido creados como una especie de arma nuclear”, detalla el actor sobre si le gustaría ver a Capitán América contra este personaje.

Lamentablemente, hay problema con esta petición. Steve Rogers estuvo congelado durante la Guerra Fría. Podría quizás explorarse esta idea en la serie animada ‘What if...?’ de Marvel Studios.

“Black Widow”: primeras impresiones de la película ya se comparten en redes sociales

El Universo Cinematográfico de Marvel ha dado inicio la fase 4 con tres series en la plataforma Disney Plus: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. Por otro lado, la productora prepara el estreno de “Black Widow” y “Eternals”, las dos primeras películas de esta fase.

La Viuda Negra regresará a la pantalla grande tras el estreno de “Avengers: Endgame” para contar su iniciación en el proyecto de la KGB. La cinta se centrará en el pasado de Natasha Romanova para cerrar definitivamente su participación en el UCM.

Como es de esperarse, las primeras impresiones previo al estreno ya comienzan a compartirse en redes sociales. ¿Crees que Marvel hará un gran trabajo en la despedida de la Viuda Negra?

“De principio a fin, la película es genial. Excelentes sorpresas, momentos emocionales de los personajes, acción brutal y Scarlett Johansson finalmente consigue poner todo en el papel”, detalla el usuario @BrandonDavisBD.

“Black Widow muestra exactamente por qué Natasha Romanova fue el pegamento que unió a los Vengadores. Shades of John Wick, escenas de lucha y secuencias de acción ingeniosas envueltas en una historia conmovedora y conmovedora sobre la familia y cómo el mundo trata a las niñas. Emocionada de ver a Yelena llevar la antorcha”, explica @AlishaGrauso con ciertos detalles que podrían considerarse spoilers.

“Amaba a BlackWidow... y me enoja. ScarJo se merecía esta película hace mucho tiempo. Amaba a todos en él, pero me molesta tanto que Marvel haya esperado tanto. Scarlett Johansson fue increíble como siempre. Florence Pugh, me ha encantado en todo lo que la he visto y sigo haciéndolo”, comenta @JennaBusch.

